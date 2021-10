Covid, al San Pio di Benevento una dimissione e un trasferimento a Maddaloni Un paziente guarito, un altro purtroppo bisognoso della terapia intensiva trasportato a Caserta

Scendono a nove i pazienti attualmente ricoverati nei reparti covid del Padiglione Santa Teresa dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento due persone in meno rispetto a ieri dopo le dimissioni di un paziente le cui condizioni sono per fortuna migliorate. Per un'altra persona, invece, si è reso necessario il trasferimento nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Maddaloni, in provincia di Caserta.

A Benevento sono cinque le persone ancora in condizioni preoccupanti nel reparto di terapia sub intensiva di Pneumologia. Quattro invece i letti occupati in Malattie infettive. Resta fortunatamente stabile anche il numero dei decessi. Da giorni, infatti, la tristissima conta delle vittime del coronavirus in ospedale a Benevento resta ferma a 331 unità dall'inizio della pandemia, ovvero da febbraio del 2020.

Per quanto riguarda invece le persone trasferite in altri ospedali non si hanno i dati ormai da mesi, ovvero da quando l'Asl non ha più inviato il bollettino quotidiano dei nuovi casi e casi totali attualmente nel Sannio e delle vittime che vengono ovviamente registrate nei terminali dell'Asl sannita.