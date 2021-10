Stefania Ciullo nuova responsabile coordinamento provinciale delle Acli Colf "Continueremo ad impegnarci per garantire i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del settore”

Sarà Stefania Ciullo la nuova Responsabile al Coordinamento Provinciale delle Acli Colf Benevento e a succedere a Filomena Prete. “Sono molto contenta – dichiara la Coordinatrice Stefania Ciullo – per la nomina a Responsabile del Coordinamento Acli Colf di Benevento e per questo ringrazio sia le Acli Colf nazionali che la sede provinciale di

Benevento. Come Acli Colf continueremo ad impegnarci per garantire i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del settore”.

"Rivolgo i miei più sinceri auguri a Stefania Ciullo – dichiara il Presidente Provinciale delle Acli di Benevento, Danilo Parente -. Il Coordinamento delle Acli Colf svolge un prezioso compito per una categoria troppo spesso dimenticata. Sarà importante continuare nell’impegno intrapreso. Colgo l’occasione per ringraziare la Responsabile uscente, Filomena Prete, per il lavoro portato avanti in questi anni”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla coordinatrice uscente, Filomena Prete: “la mia esperienza come responsabile provinciale di Acli Colf è stata molto interessante: oltre all’attività messa in campo, mi ha insegnato ad apprezzare ancora di più chi svolge lavori di assistenza domestica e di questo sono molto grata a tutti”.