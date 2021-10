Vigili del fuoco salvano una cucciola di cane tra i rovi lungo la Provinciale I cittadini ringraziano i pompieri per il rapido intervento tra Benevento e San Leucio del Sannio

“Stamattina intorno alle ore 11 la squadra dei VvF di Benevento ha tratto in salvo una piccola cucciola che era tra i rovi lungo la Strada Provinciale 1 per San Leucio del Sannio. La sorellina purtroppo era già morta investita da un'auto che probabilmente viaggiava come spesso accade su quella strada a forte velocità. Ma vogliamo ringraziare di cuore i vigili del fuoco per l'intervento professionale e rapido che hanno effettuato”. Un ringraziamento, sentito, che arriva dal signor Giacomo che ha inviato alla nostra redazione anche le foto scattate al termine dell'intervento: “Bisogna riconoscere ai vigili del fuoco di essere intervenuti e di aver fatto tutto il possibile per salvare questa cucciolotta che è stata affidata alle cure di una signora che si è offerta di accudirla. Purtroppo è da registrare che nè i volontari (avvertiti) nè i vigili urbani (avvertiti) hanno mosso un dito. Grazie di cuore a chi pensa a salvare gli altri, perchè in questo caso gli animali hanno un cuore migliore di tanti essere che si definiscono umani”.