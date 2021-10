Errico : "A novembre torna il treno storico Napoli- Pietrelcina" "Itinerari in treno storico" è il progetto per la promozione della provincia di Benevento

“Il 4 e 5 novembre torna nel Sannio il treno storico da Napoli a Pietrelcina, la terra natale di San Pio”. Ad annunciarlo è il delegato del presidente De Luca per la Napoli-Bari Fernando Errico.

“È un progetto denominato ‘Itinerari in Treno storico’ promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con Fondazione FS Italiane e le Regioni - continua Errico - e che coniuga le bellezze del Paese, in quanto mette insieme paesaggio, cultura e gusto e valorizza i percorsi dei treni storici su uno schema di turismo destinato alle aree interne. Il treno storico è espressione di una nuova forma di turismo slow e permette di ammirare le bellezze del territorio. E’ un modo - conclude Errico - per promuovere il Sannio quale affascinante area interna della Campania”.