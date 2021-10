Energia pulita, Legambiente striglia la Provincia di Benevento Il direttore Ferro: "Basta con la burocrazia che blocca la transizione ecologica"

Il parere negativo (non vincolante) della Provincia di Benevento sul progetto di repowering dell'Ivpc nel Fortore ha riproposto il tema della burocrazia che spesso ostacola la transizione ecologica.

Un percorso avviato - ormai inevitabile - a livello globale che però deve fare i conti con resistenze, carte bollate e uffici che ignorano le lamentele che arrivano non solo dalle imprese, ma anche e soprattutto dai territori.

«Così s'impedisce la transizione ecologica - ha detto senza mezzi termini Francesca Ferro, direttore di Legambiente Campania -. C'è un problema di semplificazione e burocrazia che va affrontato, perché la transizione ecologica è un passaggio necessario. Senza dimenticare di coinvolgere le comunità locali, che devono partecipare alla decisione. A tal proposito, da tempo abbiamo chiesto alla Regione una legge in tal senso».

Ma al di là delle norme e dei codici, ancor più importante è la sensibilizzazione su un tema decisivo per il futuro del Paese: «Bisogna far capire a tutti gli Enti locali, alle Soprintendenze e quant'altro che bisogna superare gli ostacoli. Vale nel Sannio come in tutta Italia», ha aggiunto Ferro.

Intanto, la questione ha animato il dibattito politico sannita. Tecnicamente, il repowering altro non è che il ripotenziamento di un impianto esistente. Nel caso specifico, nel progetto Ivpc era prevista la rimozione di 33 vecchi aerogeneratori con 6 impianti di nuova generazione. Riducendo, di fatto, sia l'impatto ambientale che il consumo di suolo che è poi un'altra priorità importante.

Le comunità del Fortore non hanno nascosto il proprio disappunto per la decisione della Rocca dei Rettori, anche perché con i ristori dei parchi eolici si riescono a garantire servizi essenziali per la sopravvivenza dei territori.

A questo link il servizio di OttoChannel 696 con l'intervista al direttore di Legambiente Campania