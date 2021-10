Ristorazione studenti universitari Unisannio, nuovo appello ai ristoratori il rettore Canfora: "L'intento è far partecipare quante più aziende possibili per un Campus urbano"

Fino al 15 ottobre gli esercizi di ristorazione nei pressi delle sedi dell’Università del Sannio potranno manifestare il loro interesse ad aderire al nuovo servizio di ristorazione distribuita in città per gli studenti dell’ateneo sannita. L’ADISURC Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania ha differito i termini di presentazione della domanda. L’intenzione è quella di fornire agli studenti ticket pranzo da utilizzare in esercizi di ristorazione nei pressi delle diverse strutture universitarie.

Nuovo appello ai ristoratori di Benevento a rispondere numerosi. In questa fase l’Adisurc intende fotografare i requisiti di chi vuole partecipare in modo da poter realizzare presto il nuovo servizio.

“L’intento – spiega il rettore Gerardo Canfora – è consentire a un numero significativo di ristoratori di partecipare al progetto che sposa perfettamente la nostra idea di campus urbano. Gli studenti potranno vivere il centro storico di Benevento anche nella pausa pranzo, un’ulteriore occasione di incontro in un contesto bello e accogliente. L’invito è, quindi, rivolto agli esercizi di Benevento a partecipare numerosi, per rendere ancora piu forte e visibile la natura di Benevento città universitaria”.

In questa fase di manifestazione d’interesse possono partecipare tutti gli esercizi di ristorazione nei pressi dell’Università. Il limite di 40 posti a sedere può essere calcolato su più turni. L’Adisurc rimborserà i ticket al massimo entro 30 giorni dalla richiesta del ristoratore. Qui tutte le info: https://www.adisurcampania.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_323.html