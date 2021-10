"Diamo Ossigeno al Futuro", Gesesa pianterà alberi nei pressi di scuole e parchi Messa a dimora di circa duemila alberi, piante e arbusti autoctoni, nei centri serviti nel Sannio

“Diamo Ossigeno al Futuro”, nasce il progetto di Gesesa in collaborazione con l’Assessorato Agricoltura, Foreste e Alimentazione della Regione Campania - Settore Foreste di Benevento. È partito il progetto “Diamo Ossigeno al Futuro” in occasione delle due settimane dedicate alla quinta edizione del Festival dello Sviluppo sostenibile, dal 28 settembre – al 14 ottobre. In questa occasione Gesesa, sempre attiva sui temi relativi alla sostenibilità declinata in ogni accezione ha sviluppato, unitamente alla Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali della Regione Campania – Settore Foreste di Benevento, questo progetto il cui scopo rientra tra le finalità dell’obiettivo 15 dell’Agenda 2030 che sono: proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, lotta alla desertificazione, e fermare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità.

“Diamo Ossigeno al Futuro” si prefigge, pertanto, lo scopo di trasmettere il messaggio dell’obiettivo 15 attraverso la piantumazione sul nostro territorio di essenze arboree autoctone in scuole, luoghi di socializzazione urbana ovvero ovunque sia ritenuto necessario alimentando, al contempo, nelle giovani generazioni l’amore per il proprio territorio, per le piante che la natura ha selezionato, fatto crescere e sviluppare. L’obiettivo - spiegano da Gesesa - è la messa a dimora di circa duemila alberi, piante e arbusti autoctoni, nel territorio dei Comuni serviti in provincia di Benevento nel primo anno di avvio e con ulteriori piantumazioni negli anni a venire.

L’iniziativa coinvolgerà gli enti locali, gli istituti scolastici oltre che, naturalmente, l’Assessorato alle politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania – Settore Foreste di Benevento. I comuni serviti da GESESA che aderiranno al progetto avranno la possibilità di scegliere il numero di piante o alberi, il luogo dove metterli a dimora e scegliere tra le specie autoctone disponibili".

La piantumazione sarà effettuata dai tecnici della Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali della regione Campania – Settore Foreste di Benevento coinvolgendo i cittadini, in particolare i bambini e gli stessi dipendenti di GESESA.

“Sono orgoglioso di questo importante progetto, afferma il presidente di Gesesa Domenico Russo, che auspichiamo di poter portare avanti con il Comune di Benevento e con tutti gli altri Comuni della provincia con cui abbiamo il privilegio di collaborare. Gesesa crede nella sostenibilità e si impegna quotidianamente per attuarla con azioni concrete ed efficaci. Le giovani generazioni del nostro territorio saranno le protagoniste di questo bellissimo progetto. Ringrazio il Sindaco di Benevento e tutti gli altri Sindaci che hanno sempre dimostrato grande disponibilità per le tematiche relative alla sostenibilità. Ringrazio infine, naturalmente, la Regione Campania per la preziosa e determinante collaborazione”.

“Siamo felici, che finalmente, oltre alla Regione Campania, ci sia un soggetto sensibile a questa tematica, come per l’appunto è Gesesa. Questa sinergia rafforza il territorio e la cultura del verde, soprattutto nelle città dove c’è ne più bisogno.” questo il pensiero del Dott. Aniello Andreotti, Responsabile dei vivai forestali di Benevento e del Settore Forestale, che ci affianca con questo bellissimo progetto.

“L’intento principale di questo progetto, conclude l’Amministratore Delegato di Gesesa Salvatore Rubbo, è quello di valorizzare l'importanza del patrimonio arboreo oltre che naturalistico del nostro meraviglioso territorio e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste per contrastare i cambiamenti climatici e per l’assorbimento dell’emissioni di carbonio, in perfetta coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e di farlo con il coinvolgimento delle giovani generazioni a cui appartiene il futuro del nostro pianeta”.