Assalto Cgil, Mortaruolo: colpire autori con strumenti di uno Stato di diritto Il consigliere provinciale nella sede di via Ricci a Benevento

"Gli attacchi alla sede della Cgil nella giornata di ieri a Roma sono gravissimi e vanno colpiti con tutti i mezzi a disposizione in uno stato di diritto". Così il consigliere regionale del Pd, Erasmo Mortaruolo a margine della visita alla sede della Cgil di Benevento per esprimere solidarietà alla confederazione dei lavoratori dopo l'assalto subito alla sede di Roma.

"Occorre anche la forza della reazione dell'opinione pubblica. Per questo stamattina non potevo che essere qui, accanto ai compagni e le compagne della Cgil di Benevento per portare la mia solidarietà" ha concluso Mortaruolo.