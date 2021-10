Confindustria - Protezione Civile: giovedì firma protocollo gestone emergenze Al Pastificio Rummo. Intesa sarà firmata da vertici nazionali Protezione Civile e Piccola Industria

Il 14 ottobre alle ore 14.00 a Benevento, presso il Pastificio Rummo, si terrà l'evento di presentazione del nuovo protocollo d'intesa tra Piccola Industria Confindustria e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per comunità sempre più resilienti.

Una sinergia importante tra pubblico e privato che si rinnova e si rafforza ulteriormente in occasione di questo appuntamento organizzato nell’ambito della terza edizione della Settimana nazionale della Protezione Civile.

Saper rispondere con successo agli eventi avversi, ai danni che derivano dalle calamità naturali o dalle pericolose pandemie come quella che il mondo sta vivendo. Questo l’obiettivo delle azioni messe in campo da Piccola Industria Confindustria e dal Dipartimento della Protezione Civile che dal 2016 collaborano a un grande progetto organizzativo, il PGE-Programma Gestione Emergenze di Confindustria. La finalità è sostenere imprese e territori nelle fasi di emergenza e diffondere, al contempo, una solida cultura della resilienza e della prevenzione nel Paese attraverso il coinvolgimento attivo di istituzioni, cittadini e imprese.

Insieme, per un grande piano nazionale per la resilienza, per il bene delle imprese e del Paese.

Il protocollo sarà firmato da Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Carlo Robiglio Presidente Piccola Industria Confindustria.

Interverranno Pasquale Lampugnale, Presidente Piccola Industria Confindustria Campania; Luigi Traettino, Presidente Confindustria Campania; Oreste Vigorito, Presidente Confindustria Benevento; Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Antonio Di Maria, Presidente Provincia di Benevento; Italo Giulivo, Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Regione Campania; Diego Mingarelli, Vice Presidente Piccola Industria Confindustria per Europa, Sviluppo e coesione territoriale, Resilienza e PGE; Roberto Bruno Mario Giarola, Direttore Ufficio per il coordinamento dell’attività giuridica, legislativa e del contenzioso – Dipartimento della Protezione Civile; Cosimo Rummo, Presidente e Amministratore Delegato Pastificio Rummo. A moderare i lavori Maria Soave – Giornalista Rai TG1.