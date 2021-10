Covid, al San Pio muore una 87enne di Sant'Agata de' Goti Si tratta della 332esima vittima registrata all'interno della struttura ospedaliera di Benevento

E' una 87enne di Sant'Agata de' Goti la 332esima vittima covid registrata nell'ospedale San Pio di Benevento a causa del coronavirus. La pensionata era ricoverata da giorni all'interno del reparto di terapia sub intensiva del padiglione Santa Teresa e purtroppo non ce l'ha fatta a superare la malattia. Reparto sub intensiva di Pneumologia dove sono attualmente ricoverate 5 persone che hanno bisogno degli ausili alla respirazione. Altrettanti (5) i pazienti che si trovano invece ricoverati in Malattie infettive. Ancora una vittima purtroppo, all'interno del nosocomio sannita dove i pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi ammontano a 332 su complessivi 1.368 trattati (sospetti 207 e accertati 1.161) dal mese di febbraio del 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 798. Dei 1.161 pazienti accertati positivi, 889 sono residenti nella provincia di Benevento.