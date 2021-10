Agricoltura, Errico: "De Luca e Caputo a lavoro per nuovi fondi per la 4.1.1." "Un settore simbolo che produce reddito e occupazione"

“L’incontro che si è tenuto l’altro giorno in Regione tra il Presidente De Luca, l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo e il presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone per individuare possibili soluzioni utili per accompagnare quelle imprese agricole che il PSR non è riuscito a soddisfare per mancanza dì risorse è alquanto importante”. Così Fernando Errico di Campania Libera e Delegato del Presidente De Luca per la Na-Ba.

“Da tempo avevo sollecitato l’amico Caputo su questa problematica e da sempre mi aveva rassicurato di lavorare per trovare soluzioni e soddisfare le esigenze provenienti da vecchi bandi con la possibilità dì finanziare i progetti nell'ambito della misura 4.1.1, quelli relativi al primo insediamento, quelli destinati a riqualificare i borghi rurali ed in ultima analisi tutti i progetti esecutivi presenti in Regione. Sono fiducioso - conclude Fernando Errico - affinché il Presidente De Luca e l’assessore Caputo individuino soluzioni concrete per accompagnare gli investimenti di tanti imprenditori che si trovano in situazione di overbooking. Un settore, quello agricolo, che è il simbolo di un mondo che con sacrificio e determinazione continua a credere nel nostro territorio, producendo reddito e occupazione”.