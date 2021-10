Covid a Montesarchio. Il sindaco: dati buoni grazie ai cittadini responsabili Damiano: "Solo due positivi e l'87 per cento delle persone vaccinate: presto covid free"

"In questo momento Montesarchio ha due soli positivi al coronavirus, peraltro in via di guarigione e sul fronte vaccinale, come da screen, si registra l'87 per cento di vaccinati con una dose e l'80 per cento che ha completato il ciclo vaccinale". E' cautamente ottimista il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano in merito agli ultimi dati sull'andamento della pandemia nella cittadina della Valle Caudina.

«Leggere questi dati - commenta il primo cittadino di Montesarchio - avendo ancora negli occhi e nella mente quel che è successo è confortante: in pratica tra qualche giorno potremmo essere covid free e con una percentuale importantissima di popolazione vaccinata. Un dato che è stato possibile raggiungere grazie alla responsabilità dei cittadini, che ringrazio, così come ringrazio i vertici e la struttura Asl, tutta, per la preziosissima collaborazione interistituzionale che si è avuta in questa fase e e in particolare per l'istituzione e la gestione dell'hub di via Vitulanese con il Distretto di Montesarchio. Una collaborazione che continua con l'inoclulazione della terza dose ai pazienti fragili ,agli over 60 e al personale sanitario delle rsa e non solo. Un modello virtuoso, fondamentale nella lotta al covid: rivendico con orgoglio di averne invocato la realizzazione sul territorio e di essermi speso perché ciò avvenisse. Ora però non bisogna rilassarsi: continuare coi comportamenti virtuosi e responsabili finché il covid sarà anche marginalmente presente nelle nostre vite».