il Questore dell aprovincia di Benevento, Giobbi in visita al Conservatorio Il Dirigente Superiore della Polizia di Stato accolto dal Presidente Verga e dal direttore Grassia

Questa mattina il Questore della provincia di Benevento, Edgardo Giobbi si è recato in visita ufficiale al Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento per incontrare i vertici istituzionali ove ad accoglierlo sono stati il presidente Antonio Verga e il direttore Giosuè Grassia.

Il Questore Giobbi si è intrattenuto con i vertici istituzionali in un lungo e cordiale colloquio anche per programmare una serie di iniziative in stretta collaborazione con l’Istituto musicale sannita, la cui collaborazione con le istituzioni è stata sempre di estrema collaborazione e disponibilità. Accompagnato dal presidente e dal direttore il Questore della provincia di Benevento è stato accompagnato in visita agli ambienti di Alta Formazione Artistica e Musicale e ha potuto ammirare la attrezzata sala di registrazione Mike Mosiello con apparecchiature di elevata tecnologia e innovazione e il prezioso organo a canne ubicato nella sala Bonazzi. Successivamente il gradito ospite si è recato al Teatro san Vittorino, dove il Questore Giobbi ha potuto ammirare la perfetta organizzazione all’interno della pregevole struttura architettonica al cui interno sono presenti frammenti di affreschi di epoca medioevale. La visita si è conclusa con una passeggiata lungo il Corso Garibaldi, con una sosta all’ingresso della Chiesa di santa Sofia patrimonio Unesco e al teatro Comunale, da anni chiuso alla fruizione della città.

Nel lungo colloquio del Questore con il presidente ed il direttore è stato anche progettato per fine novembre una collaborazione per la celebrazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999.