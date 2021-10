PNRR, al Comune assegnate 4 figure specializzate per gestione fondi Mastella: "Il loro incarico durerà tre anni senza costi per l'Ente"

"Il Comune di Benevento ha ottenuto l’assegnazione di quattro giovani professionisti per la gestione dei fondi strutturali del nuovo ciclo di Programmazione 2021-2027 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). A darne comunicazione a Palazzo Mosti è stata l'Agenzia per la stessa Coesione Territoriale". A comunicarlo il sindaco Mastella che in una nota precisa: "In vista delle opportunità che si apriranno per la città con la prossima programmazione di fondi europei - ha dichiarato il sindaco Mastella - ci siamo attivati sin da subito per avere il supporto di figure specializzate e formate nella gestione di queste risorse per captare nel miglior modo possibile queste opportunità. Il loro incarico durerà tre anni e gli oneri saranno a carico dei fondi europei, dunque senza costi per l'Ente. La riprova che questa amministrazione lavora ed ha lavorato con profitto, esclusivamente per il bene della città".