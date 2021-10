Fondi agricoltura, Errico: dalla Regione azioni concrete "De Luca ha chiesto 641 milioni di euro a carico del PNRR per finanziare l’overbooking sul Psr"

“L’avevo preannunciato pochi giorni fa e pochi minuti fa la Giunta regionale della Campania ha chiesto al Governo 641 milioni di euro a carico del PNRR per finanziare l’overbooking maturato sul PSR 2014-2020”. Ad annunciarlo Fernando Errico di Campania Libera nonché Delegato del Presidente De Luca per la Napoli- Bari.

“Il presidente De Luca insieme a tutta la Giunta ed in particolare a Nicola Caputo, assessore regionale all’agricoltura e a Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio - afferma Errico - hanno dato seguito concreto alle tante richieste giunte da parte delle aziende agricole, in particolare per i giovani, ricambio generazionale, l’innovazione e sviluppo rurale”.

Le misure e i progetti interessati dalla richiesta di finanziamento sui fondi del PNRR sono: Misura 4 , tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”; Progetto Integrato Giovani ,costituito dalla combinazione della tipologia di intervento 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’ inserimento di giovani agricoltori qualificati “e 6.1.1 “Premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo di azienda agricola”; Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, costituito dalla combinazione della tipologia di intervento 7.6.1 “ Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale “ e della tipologia di intervento 6.4.2 “Creazione e Sviluppo delle attività extra agricole nelle zone rurali “.

I fondi richiesti sul PNRR sono così suddivisi: oltre 244 milioni di euro per la misura 4.1.1, quasi 309 milioni di euro per il Progetto Integrato Giovani; oltre 42 milioni di euro per la misura 4.4.2, oltre 45 milioni di euro per il Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale.

“I 640 milioni richiesti oggi sono dei fondi aggiuntivi rispetto ai 601,5 milioni del biennio di transizione del Psr Campania. Ottenerli sarà un’occasione importante per l’agricoltura campana. Ancora una volta - conclude Errico - il Presidente De Luca, insieme a tutta la squadra, si muove con atti concreti”.