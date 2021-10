Mensa scolastica, il gestore: «Servizio erogato appieno» «Abbiamo 1300 studenti: un picco mai raggiunto prima»

Nessun problema per la mensa a Benevento. Sul caso interviene di nuovo la Siristora, che gestisce il servizio: «In qualità di appaltatori in raggruppamento temporaneo del servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2021/2022 presso il Comune di Benevento, confermiamo che il servizio ad oggi viene assicurato appieno ed in termini del tutto conformi alle specifiche capitolari e disciplinari. A comprova di ciò basti richiamare il dato secondo cui il servizio in questione viene ormai erogato con professionalità a favore di ben 1300 studenti; un numero che rappresenta un picco di utenza mai precedentemente raggiunto. Pur memori dei piccoli disservizi che hanno connotato la fase di avvio, le società appaltatrici intendono assicurare tutti gli utenti e le loro famiglie che grazie all'impegno ed alla dedizione profusi dai cuochi, dagli operai, dallo staff di coordinamento delle società e in stretta collaborazione del personale scolastico, si è ormai consolidata una gestione del servizio puntuale ed in linea con gli standard qualitativi attesi; tanto anche grazie alla stretta e fattiva collaborazione, nonché al sempre vivo interessamento manifestato dall'Amministrazione Comunale e dal Primo cittadino»