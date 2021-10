Covid, scende a cinque il numero dei pazienti ancora ricoverati a Benevento Sono tre le persone, tutte della provincia di Benevento in terapia sub intensiva

Due dimissioni e un nuovo ingresso che porta a cinque – ieri erano sei – il numero dei pazienti covid all'interno dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Il bollettino fornito oggi descrive una situazione che con il passare dei giorni per fortuna migliora. Se non fosse stato per il nuovo ricovero sarebbero infatti 'solo' quattro i pazienti ancora bisognosi delle cure dei medici e degli infermieri del nosocomio Sannita.

Tornando ai numeri, sono tre le persone ancora in condizioni delicate che hanno bisogno delle assistenze medico e infermieristiche della terapia sub intensiva all'interno del reparto di Pneumologia. Due invece i pazienti in malattie infettive e si spera nei prossimi giorni possano lasciare l'azienda ospedaliera San Pio.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti all'interno del San Pio alla data odierna ammontano a 332 su complessivi 1.369 trattati (sospetti 207 e accertati 1.162) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 803.

Dall'Asl di Benevento, invece, nessun dato da giugno circa i nuovi positivi e le persone residenti nel Sannio trasferite negli altri ospedali della Campania, come nella struttura sanitaria di Maddaloni dove in più occasioni persone pazienti sono stati trasferiti per essere ricoverati in terapia intensiva. Dalla piattaforma nazionale i numeri delle persone positive al covid dall'inizio della pandemia e i nuovi casi giorno per giorno. Il numero titale delle persone che in questo anno e mezzo si sono contagiate in provincia di Benevento ammonta a 13.851 ed è comprensivo delle persone guarite e quelle purtroppo decedute.