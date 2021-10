Covid. I dati aggiornati del San Pio di Benevento Il report dell'azienda ospedaliera per oggi, domenica 17 ottobre

Dati ancora una volta stabili nei reparti covid del San Pio di Benevento, con il numero dei ricoveri che si conferma in forte calo rispetto ai mesi scorsi. Nelle ultime ventiquattro nessuna dimissione e fortunatamente nessun nuovo ricovero: restano cinque i pazienti positivi in degenza nella struttura ospedaliera di via Pacevecchia (nella foto).

Si tratta di quattro pazienti sanniti ed uno residente in altre province, di cui tre in pneumologia sub-intensiva e due nel reparto di malattie infettive. Due invece, come si ricorderà, le dimissioni effettuate nella giornata di ieri.

Resta fortunatamente invariato anche il dato dei decessi registrati tra le corsie dell'ospedale dall'inizio della pandemia: 332 su complessivi 1369 trattati (sospetti 207 e accertati 1162), mentre i guariti sono 803.

Complessivamente 1162 i pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'area covid dedicata, di cui 890 sono residenti nella provincia di Benevento.