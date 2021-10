Sabato il Lunux Day: dibattito all'Unisannio Esperti e studiosi animeranno i dibattiti a Sant'Agostino

Sabato 23 ottobre 2021 è la giornata italiana dedicata a Linux, da sempre manifestazione di un libero pensiero che, come la sua iconica mascotte, vuole abbracciare chiunque sia mosso da uno spirito aperto e curioso. Tra le molteplici piazze promotrici di eventi lungo tutto lo stivale figura Benevento, con un intero pomeriggio di dibattiti ospitati dall’Università degli studi del Sannio, presso la Sede del Complesso Sant’Agostino.

Tema di questa edizione 2021, organizzata in loco dall’associazione L.I.Li.S, in collaborazione con l’Ateneo sannita, è Dati, dati, dati... Ma dati a chi? per porre l’accento sulle infinite fonti, rappresentazioni, trasformazioni e utilizzi delle informazioni all’epoca dei big data.

Il programma sannita è particolarmente ricco e suddiviso in talk di carattere divulgativo e tecnico che spaziano dalla rilettura delle visionarie idee di chi ha segnato un ormai futuro passato, a un’analisi di come funzionano e come eludere gli algoritmi di “intelligenza artificiale”. I relatori, tutti con radici nel nostro territorio, hanno, infatti, messo a punto interventi differenziati, per un confronto aperto con i più e meno esperti.

La partecipazione è gratuita ma a numero limitato, a causa delle opportune misure di contenimento imposte dall’emergenza sanitaria ancora in corso, ma l’evento sarà trasmesso anche in streaming online. Questi i principali interventi in programma, a partire dalle ore 16.00 fino alle 19.30:

Dati, dati, dati… Ma dati a chi? - A cura di Giancarlo De Gregorio

A nostra immagine e somiglianza, ma senza peccato originale - A cura di Alessia Barbato

La mia vita su un repository: da CVS a GIT - A cura di Antonio Furno

One night scam – scammare lo scammer - A cura di Giovanni La Motta

Coffee Break

Deep dive into mobile app: scopri se un’app ti spia! - A cura di Pasquale Fiorillo

Perchè i malware funzionano sempre meglio e perché non smetteranno di farlo nei prossimi anni - A cura di Aaron Visaggio

Continuous Integration and Delivery Practices - Lessons from the field - Massimiliano Di Penta

Poisoned Learning: Caramelle dagli Sconosciuti - A cura di Fiammetta Marulli

Backup Dati? Restic - A cura di Gerardo Di Iorio

Linux Day è promosso da ILS (Italian Linux Society) e organizzato localmente dalle Associazioni che ne condividono le finalità. Sul nostro territorio si tratta della 10a edizione. Oltre a L.I.Li.S - Onlus, quest’anno l’evento è sostenuto da Università degli Studi del Sannio; Scuola La Tecnica; New Shell srl; La Motta Bibite; Cooperativa Immaginaria.

Le informazioni aggiornate ed esaustive sono consultabili sul sito www.lilis.it dove è presente anche il link per la registrazione.