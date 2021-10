Asl Benevento: domani inizia anche la campagna vaccinale contro l'influenza Si comincia con gli over 75. Volpe: «Emergenza covid spinge a vaccinarsi anche contro influenza»

Tutto pronto per la campagna vaccinale contro l’influenza stagionale che ufficialmente inizierà domani, 20 ottobre. In questa prima fase riceveranno gratuitamente il vaccino le persone residenti nella provincia di Benevento di età superiore a 75 anni a cui sarà somministrato il vaccino quadrivalente adiuvato. A seguire, l’offerta sarà estesa a tutti gli aventi diritto che, su disposizione della Regione Campania, anche quest’anno comprende i bambini da sei mesi a sei anni di età e gli ultrasessantenni oltre che le persone affette da gravi patologie e le donne in gravidanza.

“La consegna del vaccino antinfluenzale sta avvenendo in queste ore presso i distretti sanitari che a loro volta lo distribuiscono ai medici di medicina generale - commenta Gennaro Volpe, il Direttore Generale dell’Asl Bn - a cui gli assistiti possono rivolgersi per ottenere la vaccinazione. Inoltre, quest’anno, abbiamo deciso di potenziare anche l’offerta del Centro Vaccinale del Servizio Epidemiologia dell’Asl, in via Mascellaro, dove gli operatori saranno a disposizione degli utenti dal lunedì al giovedì, h 9,00-13,00 e 15,00 -17,00 e il venerdì ore 9,00-13,00. Anche quest'anno l'emergenza covid, costituisce un ulteriore motivo per vaccinarsi contro l’influenza - conclude Volpe - poiché si prevede un picco di casi influenzali di media intensità che potrebbero causare la cosiddetta “doppia epidemia”: da un lato quella del coronavirus, dall’altro quella dei virus influenzali.”