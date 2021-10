Asl, a San Bartolomeo per l’apertura del tour' per lo screening contro i tumori Domani il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe all'inaugurazione dell'iniziativa

Parte domani dalla piazza Campo Sportivo di San Bartolomeo il tour di 90 tappe per rilanciare e promuovere sul territorio i 3 programmi di Screening Oncologici per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del collo dell’utero, del colon retto.

Sarà proprio il direttore dell’Asl, Gennaro Volpe, a tagliare il nastro di avvio dell’iniziativa ed a presentare le varie tappe del tour.

Presso l’unità mobile, costituita da tre ambulatori, saranno a disposizione Operatori sanitari per l’effettuazione, direttamente presso le comunità della nostra provincia, di: mammografia, pap test e ritiro kit per esame del sangue occulto nelle feci, esami strumentali che sono specifici ed efficaci per la diagnosi precoce di questi tumori.

L’obiettivo è quello di favorire la più ampia adesione ai programmi di screening che sono gratuiti per la fascia di età prevista per ciascuno screening e che garantiscono la qualità e la continuità del percorso di diagnosi e delle eventuali cure. Per informazioni e prenotazioni si consiglia di contattare il proprio comune di residenza.