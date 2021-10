Industria Felix, Barone (Asi) si complimenta con le aziende sannite premiate "Stimolo alla crescita produttiva e strutturale del nostro territorio"

“Esprimo le mie più sentite congratulazioni alle quattro aziende sannite riuscite a distinguersi per performance gestionale e affidabilità finanziaria in un periodo notoriamente delicato sotto molteplici punti di vista, fattore che dona ulteriore rilevanza al riconoscimento appena maturato”. Queste le parole con cui Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi di Benevento, commenta il successo recentemente conseguito da un poker di realtà imprenditoriali locali, celebrate tra le imprese maggiormente competitive e attendibili della dimensione finanziaria regionale, nell’ambito della quarta edizione del contest ‘Industria Felix’, premiante caparbietà, solerzia e inventiva della rete aziendale campana. “Ad ‘Imeva’ e alla famiglia Varricchio, leader nel campo delle barriere stradali di sicurezza nonché uno dei fiori all’occhiello dell’area di Ponte Valentino, ‘Avicola Mauro’ e ‘Le Querce Società Agricola, Relax’, va il mio personale plauso per aver centrato un prestigioso risultato che da un lato certifica l’eccellenza e la vivacità del tessuto imprenditoriale sannita, e dall’altro gratifica gli sforzi profusi dalle quattro aziende in questione, capaci di preservare elevati standard qualitativi in tempi complicati e primeggiare orgogliosamente su scala regionale - prosegue il presidente Barone - Tale riconoscimento non rappresenta esclusivamente un nuovo, confortante segnale in ottica resistenza e rilancio ma si configura anche come stimolo alla crescita produttiva e strutturale del nostro territorio, che da quest’ultimo attestato ricava un’importante iniezione di fiducia in vista di un futuro ricco di altre sfide da cui uscire vincitori, ribadendo - conclude il presidente - come professionalità, perseveranza e lungimiranza che contraddistinguono il panorama industriale del Sannio siano condizioni utili e necessarie per procedere spediti lungo il cammino della ripresa”.