"Carlo Mazzone Global Teacher Prize", lunedì la consegna della borsa di studio A dieci alunni delle classi terminali del secondo ciclo di istruzione superiore

Lunedì, 25 ottobre, alle 10, presso l’aula magna dell’Istituto tecnico industriale “Lucarelli” di Benevento, si terrà la cerimonia di premiazione della borsa di studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”, destinata a dieci alunni delle classi terminali del secondo ciclo di istruzione superiore che si sono particolarmente distinti per aderenza allo spirito del Nobel dei docenti. All’incontro interverranno, la dirigente dell’Istituto di Viale San Lorenzo, Maria Gabriella Fedele, il sindaco della città, Clemente Mario Mastella, il sindaco di Ceppaloni, Ettore De Blasio, paese che ha dato i natali al Mazzone. Quest’ultimo, grazie alla generosità del vincitore, che ha diviso il proprio premio con i finalisti, ha avuto la possibilità di disporre di 55 mila dollari che gli saranno erogati per i prossimi 10 anni. Secondo le finalità del Global Teacher Prize, che vuole esaltare l’importanza dell’educazione come speranza per la creazione di un mondo migliore dando l’opportunità a tutti i bambini e giovani del Pianeta di avere un’educazione di valore, il professore ha voluto, per l’appunto, destinare questi fondi in una specifica Borsa di Studio, con cadenza annuale. Sarà un premio in denaro che i vincitori potranno usare per qualsiasi formazione post diploma. L’iniziativa, secondo il prof. Mazzone punta a “generare una tensione, emotiva e fattiva, nell’ottica di una promozione culturale democratica che possa coinvolgere tutti in un unico anelito di forte attenzione al nostro futuro. Esso potrà essere realmente positivo solo se incentrato su una riscoperta dell’importanza della cultura come unico strumento di umanesimo e progresso comune che non lasci indietro nessuno”.