Caritas in campo contro le dipendenze Don Nicola De Blasio: problemi molto più diffusi di quanto si pensa

Dopo la pandemia, la Caritas ancora in campo a supporto delle famiglie questa volta contro le dipendenze con il nuovo progetto che prenderà il l'8 novembre: un gruppo di mutuo aiuto presso la sede della Cittadella della Carità via San Pasquale.

“Iniziativa realizzata grazie alla collaborazione con la Comunità Emmanuel e la dottoressa Suor Raffaela Letizia”, spiega Don Nicola De Blasio, direttore della Caritas che parte dall'esperienza “vissuta in questi due anni di pandemia, quando ci siamo resi conti che il nostro supporto, non solo quello materiale anche psicologico, doveva e deve essere ampliato”.

Ed è proprio questo l'obiettivo del nuovo progetto realizzato dalla Caritas: “Si tratta di gruppi di mutuo aiuto - sottolinea Don Nicola De Blasio - per le persone che soffrono di dipendenze, ma soprattutto per i familiari che risentono del disagio vissuto perché questo ha comportato grandi difficoltà. In questo modo cercheremo di aiutare le persone a superare queste situazioni, in particolare a capire che le relazioni sono prioritarie su tutto ed è da queste relazioni che bisogna ripartire”.

Problemi che secondo il direttore della Caritas di Benevento “sono molto più diffusi di quanto si possa pensare”. E purtroppo sembrano legati da un unico comune denominatore: “Le dipendenze hanno come base lo stesso cliché: il fatto che le persone tendano ad estraniarsi e questa 'rottura dalla realtà' porta non vivere il presente”.

Pertanto “dalle droghe all'abuso di alcol, al gioco d'azzardo, ma anche internet e quanto altro possa creare dipendenze” saranno i temi al centro del progetto che, come detto, punta ad aiutare soprattutto le famiglie: “Problemi nuovi e vecchi spesso difficili da individuare – conclude Don Nicola De Blasio - per cui il primo passo è proprio prenderne coscienza”.