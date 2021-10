Progetto End Polio Now, c'è la raccolta fondi del Rotary Club di Benevento Domani una serata in Fagianella dalle ore 20

Da oltre 30 anni il Rotary International è impegnato nel progetto di eradicazione della poliomielite nel mondo. In questi anni, infatti, grazie alle donazioni dei soci e all’impegno dei volontari del Rotary, sono stati fatti eccezionali progressi nella lotta per liberare i popoli da questa malattia. Anche il Rotary Club di Benevento, presieduto da Vincenza Casarella, ha pensato di proporre una cena spettacolo con raccolta fondi a sostegno proprio del progetto End Polio Now. L’iniziativa si terrà domani, nella Giornata Mondiale della Polio, alle ore 20.00

in Fagianella.

Ad allietare la serata, nel rispetto delle regole anticovid, sarà presente Fabio Strazzella, tra i 16 finalisti d’Italia al Master Pizza 2021 su Sky Tv, e Franco Rinaldi, di… arrivanoibbuoni. La Tribute Band è definita da molti come il gruppo più “conforme all’originale” grazie alla presenza di Franco Rinaldi, sosia del grande cantautore partenopeo Edoardo Bennato, e ai fedelissimi arrangiamenti. Una serata all’insegna dell’amicizia rotariana che non ha barriere e che si propone di portare a termine l'eradicazione della poliomielite dal mondo. Ricordiamo che il Rotary International ha contribuito a ridurre i casi di polio di oltre il 99,9 percento.