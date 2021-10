Tornano telefonate domenicali di Mastella. "Covid non ancora sconfitto, attenti" Dopo la rielezione il sindaco invia il suo messaggio ai cittadini, da "nonno della città"

Riprendono, dopo le elezioni, le telefonate domenicali del sindaco Clemente Mastella che torna ad informare i cittadini con l'appuntamento settimanale.

Una telefonata di saluto come "nonno della città" per Mastella che torna a raccomandare attenzione per quel che riguarda il Covid.

"I contagi stanno riprendendo quota, e basta guardare alla Gran Bretagna per capire che non possiamo abbassare la guardia". Quindi rilancia l'appello ai vaccini e alle prescrizioni per evitare le infezione da corona virus.

"Nei prossimi mesi- conclude- sarà necessaria la terza dose. Il virus non è scomparso quindi restiamo attenti".