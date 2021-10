Ospedale Sant'Agata. Vigorito: "Grande soddisfazione per me e il territorio" Avevo chiesto a De Luca una finestra che guardasse al Sannio e aree interne: questo primo risultato

“Il buon risultato della riunione di ieri in Regione sul potenziamento dell'ospedale di Sant'Agata de' Goti per me rappresenta un grande risultato e sono pienamente soddisfatto. La volontà politica del presidente Vincenzo De Luca è stata molto chiara in merito”.

Così il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito a poche ore dall'incontro che si è svolto ieri a Palazzo Santa Lucia sull'ospedale Sant'Alfonso Maria de Liguori. Promotore dell'incontro è stato proprio il presidente di Confindustria: “Il sindaco di Sant'Agata e commissario straordinario della Camera di Commercio di Benevento, Salvatore Riccio alcuni giorni fa mi ha chiesto se fosse possibile organizzare un incontro con il presidente De Luca per parlare della situazione dell'ospedale saticulano. Una situazione piuttosto urgente che stava creando particolarmente apprensione tra i cittadini e non solo. Nelle ore successive, durante alcune riunioni in Regione, ho chiesto al presidente De Luca la possibilità di organizzare l'incontro che c'è stato ieri”.

Vertice al quale hanno partecipato il direttore del Dipartimento Salute della Regione, Nino Postiglione, i direttori generali del’Azienda ospedaliera San Pio, Mario Ferrante e dell’Asl di Benevento, Gennaro Volpe.

Un potenziamento, dunque e non un ridimensionamento: “Tutti hanno illustrato al governatore De Luca le potenzialità di quella struttura e il presidente nel giro di mezz'ora ha inquadrato il problema e capito le necessità e, dopo un'analisi approfondita dei problemi esistenti, ha deciso di non privare il territorio di quell'ospedale che dal punto di vista strutturale è perfetto. Da questi punti fermi si è deciso di far crescere l'importante presidio sanitario per il territorio e riconfermare anche il finanziamento per il completamento della Fondovalle Isclero che consentirà di raggiungere Sant'Agata e l'ospedale in maniera molto più agevole” sia dalla Valle Telesina che dalla valle Caudina e il casertano. “Lavori che erano stati sospesi dalla Provincia anche per problemi di natura archeologica che sono stati poi superati” ha concluso il numero uno degli industriali sanniti.

Per quanto riguarda l'ospedale, in pratica, è stato deciso, oltre il mantenimento di tutte le funzioni già attivate con gli attuali 96 posti letto e l’attuale Pronto Soccorso, l’istituzione del Polo per le patologie neoplastiche in collaborazione con l’Istituto Tumori Pascale e con il professore Paolo Ascierto; un polo della riabilitazione per lungo degenze dotato di tutte le più moderne tecnologie; sarà attivato il day surgery e il week surgery per tecniche chirurgiche relative ad attività di media intensità. La struttura sarà anche occupata dall'Asl da un ospedale di comunità e della casa della salute, con poliambulatori e la centrale operativa e Guardia medica.

“La mia presenza come presidente di Confindustria – ha poi spiegato ancora Vigorito – è stata voluta in quanto promotore dell'incontro. Confindustria Benevento da qualche mese a questa parte sta cercando di attuare un importante obiettivo da me lanciato durante l'insediamento e rimarcato alla presentazione dello sportello sul lavoro a Benevento alla presenza del presidente De Luca, ovvero che da Palazzo Santa Lucia ci fosse un cannocchiale, un finestra aperta sul Sannio e sulle aree interne. Da questi primi mesi di collaborazione stiamo ottenendo considerazione e risultati e questo mi fa ben sperare per un futuro difficile ma che con queste premesse porterà vantaggi a questo territorio”.

