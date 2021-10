Errico: "Dal Pnrr 1,3 mld in più nel 2021 a Rfi" "Fondi per la realizzazione degli interventi tra cui la Napoli-Bari”

“Rete Ferroviaria Italiana (Rfi - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) ha a disposizione 1,3 miliardi di euro in più per il 2021 per accelerare la realizzazione delle opere infrastrutturali”. Così Fernando Errico, delegato del Presidente De Luca per la Napoli-Bari che annuncia: “La disposizione è contenuta nel decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Le risorse, che dovranno essere utilizzate entro l’anno, serviranno per erogare alle imprese appaltatrici anticipazioni fino al 30 per cento del valore delle opere e tra questi figurano anche gli appalti ferroviari per la realizzazione delle tratte ad alta velocità Napoli-Bari”.