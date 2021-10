Covid, Mastella: contagi in risalita Il sindaco di Benevento rilancia l'appello ai vaccini e ai dpi

"Pare che con il freddo, che ci costringe a stare al chiuso, i contagi siano destinati ad aumentare".

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella torna a parlare, attraverso i social, del covid.

"La pandemia -prosegue-, va detto, non è finita".

Ricorda che sia i paesi che non hanno avuto modo di effettuare i vaccini sia chi non ha aderito hanno contribuito alla circolazione del virus.

"Ma il rischio - scrive ancora dal suo profilo social- è sopratutto per chi non vuole vaccinarsi; sono loro a rischiare di più e finire in ospedale. Per tutti gli altri over 60 e fragili va fatta la terza dose e anche il vaccino antinfluenzale. Il ceppo della influenza quest’anno è molto insidioso". Infine raccomanda l'uso della mascherina soprattutto al chiuso.