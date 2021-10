Commemorazione dei defunti, ecco il piano traffico e le corse dei bus Benevento. Il piano traffico e le corse speciali degli autobus da domani e fino a martedì

La polizia municipale di Benevento comunica che, per permettere un’ordinata circolazione sulle direttrici verso il Cimitero in occasione della commemorazione dei defunti, il settore opere pubbliche ha emesso apposita ordinanza di modifica alla viabilità.

Nel dettaglio per domani, domenica 31 ottobre, lunedì 1 e martedì 2 novembre 2021, dalle ore 7 alle ore 18,30 sarà vigente:

1- l’istituzione dei seguenti Capolinea in piazzale del Cimitero, piazza Risorgimento e piazza Cardinal Pacca con collocazione di appositi botteghini per l’acquisto dei biglietti per l’utilizzo dei bus urbani gestiti dalla ditta Trotta Bus Service;

2- il divieto di circolazione auto veicolare dalle ore 7,00 alle ore 18,30 sulla via del Cimitero, con chiusura all’altezza dell’incrocio con via Ponticelli e all’incrocio della 90-bis con via Fontana Margiacca;

3- il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 7,00 alle ore 18,30 sulle seguenti vie: Cimitero, piazzale Cimitero, Ponticelli, San Pasquale, Tiengo, piazza Arco Traiano e C.so Dante (tratto antistante piazza Cardinal Pacca), viale Mellusi (tratto riservato ai residenti adiacente il cordolo di delimitazione della piazza Risorgimento) con transennamento parziale per consentire il capolinea degli Autobus urbani con istituzione di aree di sosta per i veicoli autorizzati nella parte terminale del piazzale Cimitero;

4- l’esclusione dal provvedimento dei seguenti mezzi adibiti al servizio: degli autobus urbani, dell’ASIA, di soccorso, di polizia, delle autorità con auto di servizio, taxi e autovetture del noleggio da rimessa, dei cittadini residenti, dei portatori di handicap muniti di apposito pass, dei commercianti titolari di autorizzazione per la vendita dei fiori e generi alimentari (solo dalle ore 8,00 alle ore 10,00), del personale delle Confraternite, degli addetti al Cimitero, dei dipendenti e dei clienti dell’Azienda “Fattoria Imperiale” per raggiungere il parcheggio privato;

5- l’istituzione del parcheggio a pagamento, con applicazione della tariffa unica di € 1, in Piazza Risorgimento (area già adibita a parcheggio a pagamento), piazza Cardinal Pacca e piazza Risorgimento (area mercatale), gestito dalla ditta Trotta Bus Service.

“Anche quest’anno – ha dichiarato Fioravante Bosco, capo dei caschi bianchi – i miei uomini dovranno sopportare un notevole sforzo affinchè le tre giornate abbiano un regolare e ordinato svolgimento. Per tale motivo la cittadinanza è invitata a fornire la massima collaborazione evitando di utilizzare le autovetture private nelle zone interessate, per non incappare nelle sanzioni previste dal codice della strada, non esclusa la rimozione con apposito carro gru. Va anche detto – ha concluso il comandante Bosco – che i servizi di vigilanza sono già operativi da giovedì mattina, tenuto conto del massiccio afflusso di visitatori che si era registrato. Devo perciò ribadire che eventuali ingorghi saranno ascritti alla mera responsabilità di coloro che non dovessero rispettare le predette regole”.