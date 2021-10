Covid, aumentano i ricoveri al San Pio. Quattro pazienti in sub intensiva Sale a nove il numero dei letti occupati nei reparti del San Pio di Benevento

Aumentano di tre unità, purtroppo, i ricoveri covid all'interno dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Da sei a nove i letti occupati nelle ultime ventiquattro ore. Quattro le persone – una in più rispetto a ieri – le persone in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia, cinque – due in più – le persone invece in malattie infettive.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 332 su complessivi 1.374 trattati (sospetti 207 e accertati 1.167) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 804.