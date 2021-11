Covid, Ianniello avverte: "C'era da aspettarsi una recrudescenza del virus" Il presidente dell'ordine: “Vaccini, tra le province con tasso più alto d'Italia”

“Non siamo supereori, non abbiamo uno scafandro che ci rende completamente immuni. Questo nessuno l'ha mai detto, ma la vaccinazione ci consente di affrontare con maggiore forza un eventuale contagio”. Giovanni Pietro Ianniello, presidente dell'ordine dei medici di Benevento rivolge un nuovo invito al rispetto delle misure anticovid soprattutto in questo periodo dell'anno. “C'era da aspettarsi una recrudescenza del virus con l'arrivo dell'autunno - chiarisce l'esponente dei medici sanniti – ma si tratta sempre di poche decine di casi, spesso localizzati, sono dei cluster ben definiti”.

E come detto Ianniello precisa che al momento a “preoccupare i medici sia a questa sensazione che dopo il vaccino si diventi supereori, ma non è così”. Di qui l'invito a rispettare ancora le misure, a utilizzare le mascherine e soprattutto “ad avere fiducia nella vaccinazione. Laddove è necessario e c'è l'indicazione bisogna fare la terza dose, solo in questo modo riusciremo ad affrontare meglio il periodo invernale con la concomitanza anche dell'influenza stagionale. Ma soprattutto – ribadisce il presidente Ianniello – dobbiamo tutti conservare le buone e sane abitudini che avevamo acquisito, cioè il distanziamento sociale e l'uso della mascherina”.

E su quest'aspetto il presidente dell'ordine è perentorio: “Non ci sono alternative, dobbiamo abituarci. Sembra che sia passato tutto, ma il problema c'è ancora. Per cui credo sia opportuno avere queste attenzioni”.

Intanto anche il Sannio si prepara ad avviare la nuova campagna vaccinale per l'influenza partendo dai buoni dati dell'azione messa in campo contro il coronavirus. “Nel Sannio è stato dimostrato un senso civico altissimo – commenta Ianniello parlando dei risultati raggiunti dalla campagna di immunizzazione anticovid – e credo che siamo tra le province d'Italia con il maggior tasso di vaccinazione. Ma ora sarà importante aderire anche alla nuova campagna vaccinale”. Ianniello inoltre invita a considerare gli effetti positivi dei dispositivi di protezione anche per proteggersi dall'influenza: “Tanto più con l'avvicinarsi della stagione invernale è importante usare la mascherina”.