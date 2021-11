Nuovo decesso nei reparti covid, il secondo in 48 ore Aumentano anche i ricoveri nell'area del San Pio dedicata all'emergenza coronavirus

Ancora un decesso nei reparti covid del San Pio di Benevento, il secondo nelle ultime 48 ore. Non ce l'ha fatta un 89enne della provincia di Caserta in degenza nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus. E aumentano purtroppo anche i ricoveri: due in più anche oggi e sale a tredici il dato complessivo dei pazienti in degenza. Di questi cinque sono in pneumologia sub-intensiva (ieri erano quattro) e otto a malattie infettive. Si tratta di dodici sanniti e un cittadino residente in altre province.

Numeri in aumento, dunque, seppur molto distanti dallo scorso anno quando il primo novembre si contavano ben 95 pazienti positivi che avevano dovuto far ricorso alle cure ospedaliere.

Dall'inizio della pandemia sono 1173 i pazienti accertati positivi trattati presso l'area covid dedicata, di cui 900 residenti nella provincia di Benevento.