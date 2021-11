Covid, stabili i ricoveri al San Pio. Nuovo appello ai vaccini Tredici i ricoverati presso il nosocomio sannita, cinque sono nel reparto di terapia sub intensiva

Dopo i tre decessi degli ultimi due giorni c'è preoccupazione, nel Sannio, per la ripresa dei contagi da covid 19. Al San Pio restano stabili i ricoveri con 13 letti occupati nell'area destinata al coronavirus che ospita 12 pazienti sanniti e uno da altre province. Di questi otto sono ricoverati nel reparto di malattie infettive e cinque in pneumologia e sub intensiva.

Intanto sulle misure di contrasto alla pandemia questa mattina si è tenuto un incontro con i vertici della sanità sannita e il Sindaco Clemente Mastella per un esame dell’andamento pandemico da covid 19 sul territorio sannita, che nell’ultimo periodo registra un significativo aumento, sia di positivi che di ricoverati. Nel corso della riunione si è preso atto delle misure mai dismesse dal nosocomio sannita per rispondere ad ogni evenienza.

Intanto, proprio per scongiurare l’incombente rischio di una nuova ondata virale, il consesso ha invitato la popolazione ad adottare in maniera scrupolosa tutti i precetti e le indicazioni fornite dagli Organi di governo e che comprendono l’uso della mascherina, sia all’aperto che in luoghi chiusi in cui sono presenti più persone, un opportuno distanziamento sociale ed un ripetuto lavaggio e disinfezione delle mani. A chi ancora non si è vaccinato è stato rivolto l’invito a superare ogni esitazione in un’ottica di responsabilità personale, quanto collettiva, volta ad impedire un’ulteriore circolazione del virus ed il formarsi di nuove varianti.