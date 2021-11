Scuole, domani ripresa regolare delle lezioni Il sindaco di Benevento Mastella: avviso di allerta gialla, chiudo con arancione

Il sindaco Clemente Mastella fuga i dubbi sulla ripresa scolastica dopo il ponte di Ognisanti. L'allerta meteo dichiarata per alcune zone della Campania ha fatto diffondere voci di un'eventuale chiusura delle scuole anche per domani. Ma Mastella chiarisce attraverso il suo profilo social. “Ho parlato con la protezione civile: per Benevento è allerta gialla. Chiudo con arancione”. E dunque lezioni regolari per domani.