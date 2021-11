Asia: raccolta differenziata in crescita I dati, sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, diffusi dall'Osservatorio rifiuti

E' stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania di ieri 2 novembre il decreto dirigenziale n.131/2021 contenente i dati dell'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti (Orgr) relativi alla produzione di rifiuti urbani, alle percentuali di raccolta differenziata ed al tasso di riciclaggio raggiunti dai comuni negli Ato di appartenenza relativi all'anno 2020.

L'Asia evidenzia che in questa classifica la città di Benevento conquista un record consolidato del 66,11% di raccolta differenziata con un tasso di riciclaggio del 55,98%, valore che testimonia una grande attenzione dell'utenza nel conferire correttamente differenziate le diverse frazioni di rifiuto. Rispetto al 2019 emerge un consistente incremento sia della percentuale di raccolta differenziata (62,11%) che del tasso di riciclaggio (52,09%).

"I dati restituiti dall'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti - ha commentato l'amministratore unico, Donato Madaro - confermano un trand della percentuale di raccolta differenziata in costante aumento, frutto di tutte le politiche manageriali messe in campo in questi ultimi anni dall'Asia grazie alla collaborazione e all'appoggio dell'amministrazione e che prevediamo in crescita anche grazie al piano di razionalizzazione degli ecopunti situati nelle contrade che stiamo portando avanti e che ci avvicina sempre più all'obiettivo del raggiungimento del 70% di raccolta differenziata. Non va dimenticato che questo risultato, oltre alla sinergia tra Azienda e Comune, è stato ottenuto pure per merito della preziosa collaborazione dei cittadini di Benevento che ringrazio per la loro sensibilità e ai quali rinnovo l'invito a impegnarsi per fare sempre meglio".