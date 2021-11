Domani a Paupisi funerali di don Raffaele Pettenuzzo, anticipata chiusura scuole Istituti chiusi dalle 13 e obbligo di indossare mascherine e osservare il distanziamento

Il sindaco di Paupisi Antonio Coletta, in occasione dei funerali del parroco don Raffaele Pettenuzzo che si celebreranno domani 4 novembre alle ore 15 nella chiesa Santa Maria del Bosco di Paupisi, ha emanato la seguente ordinanza: “dalle ore 13 e fino alla conclusione della cerimonia funebre sarà chiusa al traffico veicolare piazza IV Novembre, via Luigi Sturzo e via Pasquale Zotti, fatta eccezione per i residenti in loco e per gli esercenti che prestano attività in loco; ed è disposta la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado e del micronido alle ore 13”.

Inoltre il sindaco Coletta ha ordinato, in modo particolare durante i funerali di don Raffaele, l’obbligo di indossare le mascherine e di tenere il distanziamento sociale evitando gli assembramenti.