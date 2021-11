La Cgil in piazza anche a Benevento a sostegno del Ddl Zan L'iniziativa dopo la bocciatura in Senato

Anche a Benevento la Cgil scende in piazza a sostegno del Ddl Zan e invita le "Organizzazioni democratiche e la cittadinanza a partecipare alla manifestazione indetta per il prossimo venerdì 5 novembre, ore 17, in piazza Matteotti, a sostegno dei contenuti del ddl Zan, per testimoniare ancora che la Democrazia si regge su un sistema di diritti che non escluda nessuno, né quando si è lavoratori, né quando si è cittadini in generale".

"La bocciatura in Senato del ddl Zan - viene precisato in una nota del sindacato - che si proponeva di rafforzare i diritti del mondo omosessuale, dei disabili, delle donne, prevedendo aggravanti di pena per i crimini d’odio e le discriminazioni, ricaccia l’Italia nella zona delle nazioni europee più retrive ed intollerati verso le differenze. Non convince la linea del centrodestra italiano che, con l’aiuto di senatori di altri schieramenti, ha bocciato la norma in discussione. Noi non vogliamo rassegnarci e ci auguriamo che il Parlamento italiano, spinto dai settori democratici che hanno a cuore i diritti per tutti, voglia riprovarci. Esprimiamo il nostro sdegno per quello che è successo, ma intendiamo anche testimoniare la nostra speranza che l’Istituzione legislativa nazionale possa riuscire ad essere in sintonia col sentire della maggioranza dei cittadini. Per questo l’iniziativa di venerdì non sarà estemporanea, ma un momento di un percorso che vedrà la Cgil, insieme al mondo dell’associazionismo e ai partiti interessati, essere in campo per il raggiungimento di una norma di civiltà".