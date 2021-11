Ancora un ricovero nei reparti covid del San Pio Riparte il tour della prevenzione promosso dall'Asl fino al 9 novembre, ecco dove

Aumenta seppur di una sola unità il dato dei ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento. Nelle ultime ventiquattro ore, infatti, si passa da dodici a tredici pazienti in degenza nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus. Si tratta di dodici sanniti e un solo paziente residente in altre province, di cui cinque pazienti in pneumologia sub-intensiva ed otto ricoverati nel reparto di malattie infettive. Fortunatamente nell'ultimo report comunicato dall'azienda ospedaliera di Benevento non si registrano decessi, ma sale complessivamente a 1174 il dato dei pazienti accertati positivi trattati dall'inizio della pandemia, 901 residenti nella provincia di Benevento.

Intanto riparte il tour dedicato alla prevenzione oncologica gratuita promosso dall'Asl di Benevento e che proseguirà fino al 9 novembre secondo il calendario predisposto dall'azienda sanitaria di via Oderisio. Appuntamento domani, 5 novembre, a Circello mentre sabato sarà la volta di Castel Pagano, il 7 il camper della prevenzione farà tappa a Colle Sannita, l'8 a Reino e il giorno seguente a Campolattaro.