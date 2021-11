Ministro del turismo Garavaglia a Pietrelcina. "Treni storici grande occasione" Progetto nazionale con Fondazione Fs, Casucci: in Campania altri investimenti nel settore

“Una grande occasione di sviluppo che vogliamo sostenere anche grazie alla sinergia con la Regione”. Il treno storico questa mattina ha portato nel Sannio il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia che è arrivato a Pietrelcina. Visita lampo per l’esponente leghista del Governo Draghi accolto dal nuovo sindaco Salvatore Mazzone.

Pietrelcina e il Sannio protagonisti di “Itinerari in treno storico”, il progetto promosso dal ministero del Turismo con la Fondazione Fs in 14 tappe in Italia per promuovere un nuovo modello di turismo, 'lento' e 'integrato', abbinando il viaggio in treno d'epoca alla riscoperta delle eccellenze territoriali della provincia italiana.

“Per Pietrelcina è un'occasione in più – ha esordito –. I treni storici consentono di gustare il territorio con la giusta calma poi si arriva qui, nel paese di padre Pio, una grande occasione dalla quale partire per promuovere il Sannio. E poi c'è un paesaggio fantastico”.

E sulla strada da percorrere per le aree interne spiega: “Preferisco chiamarle “aree intime”, sono territori bellissimi ma un po' meno conosciuti, e noi dobbiamo farle conoscere. Oggi poi – spiega – i turisti preferiscono questo al turismo 'mordi e fuggi', vogliono vivere la comunità e il treno storico è perfetto anche per questo”.

E poi guarda alla ripresa: “Dopo un'ottima estate avremo un ottimo inverno perché si tornerà a sciare. E poi abbiamo messo in campo un decreto di circa sette miliardi circa per rimettere a nuovo le strutture ricettive, e poi occorre tanta tanta promozione, per l'intero paese”.

“Qui a Pietrelcina si uniscono cultura e spiritualità – ha invece commentato, l'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci che con il Ministro ha percorso il viaggio in treno –. Per tutti i treni storici della regione Campania tendiamo a realizzare delle narrazioni territoriali che si sposano con questo viaggio”.

E poi annuncia che il progetto si espanderà grazie ad altri fondi dedicati messi in campo grazie al Pnrr: “Con molti milioni di euro si incrementerà la possibilità di avere treni storici in Campania, soprattutto in Irpinia, con investimenti specifici anche sul tema del green. Si guarderà ad una tracciabilità storico culturale su cui costruite un turismo lento che si arricchisce creando un'offerta integrata dalle altre ricchezze dei territori. Investimenti che premieranno prevalentemente le aree interne”.

Hanno viaggiato in treno per conoscere il Sannio anche alcuni tour operator pronti a scoprire il territorio “ I tour operator in viaggio con noi sono rimasti stupiti della ricchezza di questa zona – ha spiegato Casucci – ora dobbiamo metterli in rete con il territorio che deve farsi trovare pronto. I bed&brekfast di Milano vendono prodotti a chilometro zero... noi dobbiamo ancora imparare a farlo, professionalizzandoci e migliorando i livello delle nostre attività”.

“E' un'iniziativa importante per Pietrelcina – ha commentato il neo sindaco Salvatore Mazzone – proseguendo in un'esperienza già avviata da anni che incide per la promozione del territorio e la diversificazione dell'offerta turistica e culturale, aiutando a raggiungere anche target diversi e a promuovere un intero territorio”.

Il sindaco ha poi annunciato che quest'anno nel paese natale di San Pio tornerà l'amato progetto del presepe vivente.