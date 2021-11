Influenza stagionale, martedì giornata di promozione della campagna vaccinale Martedì 9 novembre giornata di giornata di promozione e di informazione alla caserma Pepicelli

In occasione della consegna di un ulteriore lotto di vaccini antinfluenzale all’Asl di Benevento, che riceverà in totale 85.000 dosi per il fabbisogno complessivo, è stata prevista una giornata di promozione e di informazione sull'importanza dei vaccini, che si terrà presso un’ala della ex caserma Pepicelli, alle ore 9,30 di martedì 9 novembre.

La direzione strategica dell’Asl, alla presenza delle autorità locali, illustrerà l’importanza dell’ adesione alla campagna vaccinale contro l'influenza stagionale, in particolare per la popolazione più fragile o anziana, per favorire la riduzione del rischio di complicanze e, di conseguenza, la pressione sulle strutture ospedaliere.

L’occasione sarà propizia per promuovere anche i vaccini anti pneumococco, herpes zoster e difterite tetano pertosse, per i quali esistono ancora sacche di diffidenza che solo un costante processo culturale, avviato da tempo dall’ASL con iniziative promozionali e campagne informative, può rimuovere.