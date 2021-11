Fidapa, Carmen Castiello è la nuova presidente Ieri il passaggio di consegne, rinnovato anche il direttivo

Carmen Castiello è la nuova Presidente dell’Associazione FIDAPA - Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari – sezione di Benevento. Il passaggio di consegne, dalla presidente uscente Paola Sapio, si è tenuto ieri presso l’Una Hotel “Il Molino”. Ufficializzato anche il rinnovo del Direttivo, così composto: vicepresidente: Ruta Kavaliunate, segretaria: Teresa Vietri e tesoriera: Marilena Colucciello. Il mandato avrà la durata di due anni.

Nel corso della cerimonia di passaggio sono intervenuti: la Presidente di distretto, Rossella Del Prete; la Presidente dei Lions, Tiziana Ferro, il Presidente dei Lions “Arco di Traiano”, Gioacchino Scarano; il Presidente dell’Unicef, Giampiero De Cicco.

“La nostra azione è volta a sostenere e dare la voce a chi non ha il coraggio o la forza di farlo - ha dichiarato la neo presidente Carmen Castiello-. Come Fidapa sosteniamo la crescita di ogni donna, basandoci sui valori fondamentali condivisi: rispetto, onestà, integrità, passione ed impegno. Sono orgogliosa di poter rappresentare un’associazione che alimenta questi valori e sono pronta a mettere in campo tutta la mia esperienza per una missione comune, in un gruppo compatto che ha radici nella storia ma che guarda al futuro.

Insieme vogliamo dare un contributo al radicamento della parità di genere, pronte ad opporci con maggiore forza a tutte le forme di violenza fisica e psicologica, facendo rete con gruppi e associazioni del territorio. Tutte noi, unite, potremo fare la differenza”.