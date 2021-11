Covid, Mastella: dobbiamo fronteggiare la nuova variante Il sindaco di Benevento: continuiamo a mantenere alta la guardia e a rispettare le precauzioni

“Torna purtroppo in modo drammatico l'infezione da covid19 con una variante più contagiosa”. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, torna a raccomandare attenzione, durante la sua consueta telefonata domenicale, riguardo alla pandemia da coronavirus.

“Centri a noi vicini rischiano la zona rossa – spiega -. Benevento si è salvata e ha registrato successi per la capacità di essere responsabile e la buona sinergia tra le istituzioni ma con l'inverno inevitabilmente i contagi aumentano dunque dobbiamo prepararci a fronteggiare l'ennesima ondata”.

E dunque il primo cittadino raccomanda: “Sono necessari i vaccini per chi non li ha ancora fatti, e le terze dosi. Non solo quest'anno – incalza – è particolarmente importante fare anche il siero antinfluenzale e ovviamente continuare ad utilizzare la mascherina, il distanziamento e le altre precauzioni”. Infine l'appello: “Alcuni paesi d'Europa ci restituiscono un quadro drammatico evitiamo che ci siano problemi anche qui”.