Melanoma, al San Pio screening gratuiti per promuovere la prevenzione Torna la campagna di Novartis ‘Oltre la pelle. La prevenzione al centro’ si parte il 17 novembre

Appuntamento dedicato alla prevenzione a Benevento con la campagna di Novartis 'Oltre la pelle. La prevenzione al centro'. Iniziativa che prenderà il via la prossima settima con il primo evento in programma mercoledì prossimo, 17 novembre, presso l'azienda ospedaliera San Pio di via Pacevecchia.

“Controllo periodico dei nei e protezione della pelle dai danni causati dai raggi solari – spiegano i promotori del progetto - sono strumenti fondamentali per la prevenzione del melanoma, il tumore della pelle più aggressivo e più frequente nelle persone al di sotto dei 50 anni di età che negli ultimi anni ha fatto registrare un incremento nelle diagnosi. Ultimamente gli italiani hanno trascurato la prevenzione del melanoma, come ha dimostrato una indagine condotta lo scorso marzo da Doxapharma e promossa da Novartis, secondo la quale nel 2020 quasi l’80 per cento degli intervistati non ha ritenuto importante fissare una visita per la mappatura dei nei, il 43 per cento ha dichiarato di non aver mai fatto uno screening, e tra coloro che erano abituati a controllarsi periodicamente, la frequenza è diminuita. Solo il 7 per cento ha pianificato nei mesi successivi un controllo dei nei.

L’indagine ha rilevato come sia diminuita anche la quota di persone che dichiarano di conoscere bene il melanoma e quella di chi ritiene fondamentale la diagnosi precoce per aumentare le possibilità di guarigione.

Per riportare l’attenzione delle persone sull’importanza della prevenzione del melanoma, la campagna di Novartis “Oltre la pelle - La prevenzione al centro” torna con una nuova iniziativa presso i centri specialistici di alcune città italiane, per invitare la cittadinanza a controllarsi grazie a screening gratuiti, a dialogare e confrontarsi con i clinici per conoscere, prevenire e affrontare insieme il melanoma”.

Come detto, l’iniziativa “Incontriamoci” partirà il 17 novembre dal San Pio di Benevento – P.O. “G. Rummo” e proseguirà per tutto il 2022 coinvolgendo altri centri distribuiti su tutto il territorio nazionale.

La giornata prevede un momento informativo con gli esperti del Centro per parlare dell’importanza della prevenzione primaria e secondaria e della necessità di controlli periodici. I partecipanti all’incontro informativo potranno effettuare al termine dell’evento uno screening gratuito dei nei in epiluminescenza con dermatoscopio portatile.

Per partecipare all’incontro ed effettuare la visita gratuita è necessaria la prenotazione: tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.oltrelapelle.it nella sezione dedicata “Parliamone insieme”. Sarà possibile prenotare fino ad esaurimento posti.

“Per contrastare efficacemente il melanoma è importante adottare sin da piccoli dei comportamenti corretti, come esporsi al sole applicando sempre una protezione alta e solo in determinate fasce orarie, ed effettuare periodicamente il controllo dei nei - dichiara il dottor Francesco Cusano, direttore della UOC di dermatologia dell’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento -. Il primo passo del percorso di prevenzione è l’autovalutazione. In caso di neo sospetto è consigliabile rivolgersi al proprio medico e quindi al dermatologo per una visita. Abbiamo aperto le porte del nostro Centro per incontrare le persone, spiegare loro cos’è il melanoma, educarle ad una corretta prevenzione e per stimolarle ad effettuare un controllo, offrendo screening gratuiti. Il nostro obiettivo – spiega Cusano - è anche quello di fornire gli strumenti informativi necessari per affrontare i controlli con serenità, consapevolezza e fiducia”.

“Il controllo periodico dei nei è fondamentale per individuare precocemente eventuali lesioni che potrebbero trasformarsi in melanoma – dichiara il professor Antonio Grimaldi, direttore dell’unità complessa di Oncologia del San Pio - L’obiettivo è intercettare il melanoma nelle sue fasi iniziali, prima che aumenti di spessore e gravità e intervenire tempestivamente. Il nostro centro vuole essere un punto di riferimento per la popolazione di Benevento e provincia, offrendo informazioni e consulenza sia per la prevenzione del melanoma, sia per gli eventuali step successivi, relativi alla gestione del melanoma, dall’asportazione chirurgica ai trattamenti farmacologici. Ci auguriamo che iniziative come questa possano rafforzare la relazione tra la popolazione e i clinici, con benefici in termini di salute per tutto il territorio”.

“I dati della ricerca Doxapharma hanno dimostrato come la pandemia e la generale scarsa attenzione alla salute della pelle abbiano influito negativamente sui controlli dei nei e sulla prevenzione del melanoma - ha concluso Luigi Boano, General Manager Novartis Oncology Italia. - Sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e riportare le persone ad effettuare i controlli nei centri è l’obiettivo della nostra campagna, in linea con l’impegno di Novartis di offrire soluzioni che vadano anche oltre la terapia, che consentano di re-immaginare la medicina e che si traducano in servizi concreti di supporto alla salute delle persone”.

'Oltre la pelle' è la campagna di sensibilizzazione realizzata da Novartis per fornire informazioni, approfondimenti e consigli sulla prevenzione e la gestione del melanoma.

Dal 2021, con l’iniziativa “Oltre la pelle – la prevenzione al centro”, la campagna ha avviato una serie di attività specifiche sull’importanza della prevenzione del melanoma per promuovere le visite dermatologiche per il controllo dei nei, quale strumento principale e fondamentale di prevenzione. Un ricco programma di attività per conoscere e prevenire il melanoma, sviluppato anche grazie al contributo di esperti, medici e pazienti, attraverso la pagina Facebook @OltreLaPelleMelanoma, una community attiva da oltre due anni, e una pagina dedicata all'interno del portale Alleati per la Salute.

La campagna “Oltre la pelle - La prevenzione al centro” è promossa da Novartis con il patrocinio di Intergruppo Melanoma Italiano (IMI), Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (ADOI), Associazione Italiana Malati di Melanoma (A.i.Ma.Me.), Melanoma Italia Onlus (MiO), Associazione Pazienti Italia Melanoma (APAiM), Emme Rouge Onlus e MelanomaDay.