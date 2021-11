Gilda. Professoressa sannita Donnarumma eletta nel Consiglio Nazionale Fgu La coordinatrice provinciale al Consiglio Nazionale della Federazione Gilda - Unams

Dopo l'ennesima riconferma, all'unanimità, alla guida della Gilda degli Insegnanti di Benevento, un altro grande riconoscimento per la professoressa Colomba Donnarumma e per la Gilda degli Insegnanti della provincia di Benevento.

In occasione del XX Congresso Nazionale della Gilda degli Insegnanti, tenutosi a Roma nei giorni 8 e 9 novembre 2021, "il nostro Coordinatore provinciale è stato eletto, con un ampio consenso (nona votata, su circa 70 candidati), nel Consiglio Nazionale della Federazione Gilda - Unams.

L’incarico affidatogli è il meritato coronamento della sua decennale attività di docente e di sindacalista, sempre in prima linea per la tutela dei diritti degli insegnanti e di tutto il personale della Scuola.

E' la prima volta che la professoressa Donnarumma - spiegano ancora dal sindacato Gilda - viene chiamata a rivestire un ruolo di così grande rilevanza nazionale ed è una conferma dell'attenzione della Gilda nazionale per l’intera compagine di Benevento che, quotidianamente e con successo, sta efficacemente lavorando, a livello territoriale, riuscendo a far affermare la sua rappresentanza negli Istituti di ogni ordine e grado.

Convinti che questa nuovo incarico consentirà alla Gilda degli Insegnanti di Benevento di avere ancora maggior forza e slancio, in termini di rappresentanza e di azione negoziale, per la difesa e l'affermazione dei diritti del personale della Scuola, formuliamo i nostri migliori auguri alla prof.ssa Donnarumma, per l'espletamento del prestigioso mandato conferitole".