Covid. I dati aggiornati del San Pio di Benevento Il report dell'azienda ospedaliera per oggi, martedì 9 novembre

Nessuna dimissione e fortunatamente nessun nuovo ricovero. Restano stabili anche oggi i dati ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento: sedici i pazienti in degenza. Si tratta di quindici sanniti e un cittadino residente in altre province, di cui cinque ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva ed undici a malattie infettive. E' quanto emerge dal consueto bollettino con cui il nosocomio sannita dettaglia la situazione giornaliera nell'area dell'ospedale allestita per affrontare l'emergenza coronavirus.

Complessivamente sono 1177 i pazienti accertati positivi trattati dall'inizio della pandemia a febbraio dello scorso anno presso l'area covid dedicata, di cui 904 residenti nella provincia di Benevento.