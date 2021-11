AsDim in piazza per la 'Giornata mondiale del diabete' Iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Benevento e la protezione civile

In occasione della “Giornata mondiale del Diabete” domenica prossima l’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro”, con sede operativa a Benevento, scende in piazza per effettuare screening gratuiti alla popolazione. Ad annunciarlo il presidente dell’associazione Annio Rossi, che sta organizzando l’iniziativa in collaborazione con il Comune di Benevento e la Protezione Civile del capoluogo sannita. Gli stand verranno allestiti in Piazza Castello a Benevento dove domenica prossima, 14 novembre, personale medico effettuerà gli screening dalle ore 10 alle ore 13.

“Il numero di diabetici – afferma il presidente Rossi – è in costante crescita. Spesso ci sono persone affette da tale patologia e nemmeno se ne accorgono a dimostrazione che il diabete è il malessere del benessere. Per questo è importante la prevenzione, a cominciare proprio dalle scuole elementari. E non a caso, anche in collaborazione con il Comune di Benevento, da gennaio avvieremo una campagna di sensibilizzazione in diverse scuole del capoluogo e della provincia”.