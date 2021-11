Covid, nel Sannio open day terza dose per personale scolastico e universitario Ecco deve fare la dose senza prenotazione. Occorrono però sei mesi dall'ultima dose

Da oggi l’Asl Benevento estende gli open day per la terza dose di vaccino contro il covid-19 a docenti e personale scolastico della provincia di Benevento. La dose “booster” può essere somministrata a distanza di almeno sei mesi dall’ultima somministrazione di vaccino ed ha la finalità di potenziare la protezione contro il Virus Covid-19.

Il direttore generale, Gennaro Volpe, nell’accogliere la linea dettata dalla Regione Campania, sta realizzando un piano straordinario di vaccinazione di massa a partire dalle categorie a maggior rischio di esposizione all’infezione. Il personale scolastico e universitario può, quindi, recarsi direttamente e senza preventiva prenotazione, nei centri vaccinali dell’Azienda Sanitaria di seguito indicati e sottoporsi alla vaccinazione.

Intanto, contestualmente, l’Asl con i medici di famiglia ed i pediatri, sta spingendo per la buona riuscita della campagna vaccinale contro l’influenza stagionale, altro importante strumento che consentirà di massimizzare la protezione, in particolare, per gli ultasessantacinquenni, considerando la contemporanea circolazione del Coronavirus.



Di seguito i centri disponibili per la terza dose di vaccino sono i seguenti:



Benevento ex caserma Pepicelli:

Martedì, mercoledì, venerdì h 9,00-13,00

Lunedì e giovedì h 9,00-17,00



Montesarchio:

Martedì, Mercoledì, Venerdì h 14,00-18,00



San Giorgio del Sannio:

Venerdì h 9,00 - 13,00



Sant’Agata dei goti:

Da lunedì a venerdì ore 9,00 - 12,00



Morcone:

Lunedì, giovedì h 9.00-13.00

Venerdì h 14,00-18,00



San Marco:

Mercoledì h 14.00-18.00



San Bartolomeo:

Martedì h 14.00-18,00



Telese Terme:

Martedì h 15,00 - 18,00



Cerreto Sannita:

Martedì, giovedì, sabato h 8,00 - 13,00