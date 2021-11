Commercio, Alviggi: "Un Natale green come nel 2018" La proposta della Confesercenti al centro dell'incontro con l'assessore al ramo, Ambrosone

“Un Natale Green ma commercialmente interessante”. Gianluca Alviggi, presidente della Confesercenti provinciale immagina così le prossime festività quando, si spera, sarà possibile vivere con meno restrizioni rispetto agli ultimi due anni.

Una proposta al centro dell'incontro con il neo assessore al ramo, Luigi Ambrosone “a cui – spiega Alviggi – abbiamo ricordato e rievocato il Natale come quello del 2018 con abeti veri che in centro storico sono stati bellissimi ed hanno riscosso successo non solo sul territorio ma anche fuori provincia. Per cui non dico ripetere, ma seguire quell'atmosfera e cercare di concentrarsi su un Natale di quel tipo, sobrio, non sfarzoso ma elegante potrebbe essere sicuramente la chiave di lettura per questo Natale che ci aspettiamo comunque interessante”.

L'auspicio, infatti, è di poter attrarre nuovi visitatori anche dai comuni limitrofi. “L'anno scorso il 22 dicembre, si ricorderà, fu l'ultimo giorno di vendita perché poi siamo stati chiusi fino all'Epifania”, ricorda l'esponente dell'associazione di categoria che ribadisce: “Ora ci aspettiamo qualcosa di più e vorremmo dare qualcosa in più ai visitatori, magari che possono arrivare anche dalla provincia sannita. E quindi immaginiamo mercatini di Natale e magari anche una Natività dal Vivo”.

Una serie di richieste che il presidente della Confesercenti precisa di aver già “presentato all'amministrazione” ed il riscontro appare positivo: “Ci sono state date delle disponibilità che nei prossimi giorni dovremmo concretizzare”.

Un progetto, pertanto, dovrebbe essere presto al centro di un nuovo incontro e che si auspica possa essere ampliato con nuove iniziative come “l'accesso alla Ztl con pulmini ecosostebili per incentivare gli acquisiti nel centro storico. Una battaglia - ricorda ancora Alviggi – per riuscire ad avere mezzi elettrici, come pulmini, che possano transitare lungo corso Garibaldi. Un'iniziativa che sarebbe bello far cominciare proprio nel periodo natalizio, con il transito di questa navetta nel centro storico che dalle altre zone della città consenta alle persone di arrivare nella zona a traffico limitato con pulmini ecologici. In tutte le zone del mondo – evidenzia il presidente della Confesercenti - non si transita più con la macchina, ma sarebbe bello lasciarla sotto casa e raggiungere il centro con un pulmino urbano. Aspetti che rientrano nella filosofia del 'centro commerciale naturale', progetto che andrebbe ripreso e rivalutato dal momento che a Benevento esiste e in questa occasione potrebbe essere il modo per riprendere tutte quelle iniziative a sostegno delle zone Ztl”.