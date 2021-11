Montesarchio, dal sindaco nuovo appello alla vaccinazione Damiano: "Virus ancora presente"

"Ho provveduto negli ultimi giorni a fare la terza dose di vaccino anti covid. I vaccini oggi sono l'unico elemento che ci tiene al riparo dalla pandemia ancora in corso e vaccinarsi è importantissimo". Franco Damiano, sindaco di Montesarchio torna a invitare prudenza e rivolge ai cittadini un nuovo appello alla vaccinazione: "Oggi stiamo di nuovo osservando come il virus sia presente, con tanti casi in paesi limitrofi: la situazione a Montesarchio continua ad essere buona, con dodici persone attualmente positive. Dati possibili grazie al gran numero di vaccinati e alla responsabilità della maggior parte dei cittadini. E' importante completare l'iter vaccinale: chi non ha ancora fatto la prima dose la faccia senza paura, così come chi deve fare la seconda".

Il primo cittadino del comune della Valle Caudina ricorda inoltre l'attiva sul territorio dell'hub vaccinale ancora attivo anche in questa nuova fase: "Il nostro hub, e colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale che ci lavora assieme alla dirigenza Asl, è tuttora attivo. Invito anche i cittadini di età superiore a 60 anni, specie se fragili, a fare la terza dose. Finora Montesarchio è stata virtuosa: continuiamo così".